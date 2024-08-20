Военный эксперт объяснил, какая ситуация сейчас у российских оккупационных войск с авиацией, а также как изменились ракетные обстрелы территории Украины.

В течение одних суток в россии происходит примерно 2,5 тысячи техногенных аварий и катастроф, и это является следствием той изоляции, тех санкций, которые введены против рф.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

"Что касается самолетопада – для меня здесь нет ничего удивительного, потому что у российской федерации просто нет технологий, которые позволяют ей строить подобные самолеты. Собственно, такие самолеты строить нет никакого смысла, потому что это самолеты с середины 50-х годов, и технологии 50-х лет. Просто невозможно создать сейчас производство, которое может эти самолеты продуцировать в достаточном количестве или продуцировать вообще", – пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что проблемы оккупантов можно увидеть и по количеству ракет, запускаемых по территории Украины.

"Объективно их стало меньше с марта месяца, когда мы видели достаточно серьезную ситуацию с обстрелами, объективно количество ударных средств уменьшается. Это также является следствием санкций, потому что есть такое понятие как износ оборудования", - подчеркнул Сергей Грабский.

По его словам, если максимально российский бомбардировщик может нести 16 ракет, то сейчас оккупанты заряжают пусть 4 ракеты, и более того, 10% ракет боевого арсенала падает в воду, именно поэтому практически все пуски осуществляются над водной поверхностью, чтобы снизить угрозу для своего населения.

"Именно с этим связано то, что самолеты падали, падают и будут падать, потому что ремонтировать их становится все более сложным процессом и реальным вызовом для российской военной экономики", – добавил Сергей Грабский.

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