Операция на Курщине – это параллельная операция, которая никак не влияет на ход боевых действий в частности на Покровском направлении.

Говорить о том, что нужно свернуть операцию на Курщине и перебросить силы, чтобы как-то улучшить ситуацию на Покровском направлении, неправильно и нельзя.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал в интервью Анастасии Федор.

"Такова специфика именно сегодняшних боевых действий, когда противник, осознавая то, что окно возможностей для него может закрыться, несмотря ни на какие потери, которые могут быть описаны как потеря территории или потери в живой силе и технике, будет продолжать достигать тех успехов, которые он считает возможными на том направлении, где он все это время вел активные боевые действия", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что противник понимает, что в случае остановки боевых действий на Покровском направлении может возникнуть ситуация, когда наши войска могут перейти в контратаку и лишить российских оккупантов всех достижений, которые были у них в течение последних месяцев.

"При всей чрезвычайной сложности ситуации, которая там сейчас происходит, которая образовалась, говорить о том, что все безнадежно, все пропало, и Покровск уже не наш, пока нет никаких оснований. Противнику еще нужно дойти до окрестностей Покровска, противнику нужно дойти до собственно самой локации этого города, как ситуация будет развиваться – увидим, нельзя сказать, что он однозначно либо продвинется, либо не продвинется, это зависит от очень многих факторов", – добавил Сергей Грабский.

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