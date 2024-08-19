Россияне должны были либо отреагировать на операцию ВСУ в Курской области массированным ракетным ударом и таким образом остаться без ракет на День независимости Украины, либо все же сдержаться и готовиться к ракетному удару накануне, во время или после Дня Независимости – это самый опасный промежуток времени.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Ангелине Пичик.

"Этот ракетный удар ничем бы не отличался от того, что был 8 июля или 1 июня, у них нет такого ресурса, чтобы сейчас устроить какой-то ракетный апокалипсис 200 ракет, и, в принципе, это им не позволяют как их техническо-технологические возможности производства, так и сами носители, которые используются для этих пусков. Поэтому это будет среднестатистическое, но они могут это привязать к какому-то акту мести", – пояснил Александр Коваленко.

Военный эксперт отметил, что в этом вопросе россия очень напоминает Иран, который еще 31 июля после ликвидации функционеров ХАМАС угрожал нанести массированный удар по Израилю, но до сих пор этого не произошло.

"Мне кажется, что в Тегеране, когда увидели Курскую операцию – о, сейчас все отвлекутся на Курщину, что там происходит на россии, и все забудут, что мы угрожали Израилю, может, так и пронесет, не надо будет ничего делать, а возможно именно так они и сделают, типа мы вам там угрожали, ну пусть оно так и остается, все, мы пошли. Здесь мне Россия как раз в этом смысле напоминает, потому что действительно многие ожидали после начала Курской операции, что в первые дни все же будет ракетный удар – не произошло”, – добавил Александр Коваленко.

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