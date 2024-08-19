Военный эксперт рассказал, какой рубеж осталось пройти российским российским оккупационным войскам до Покровска и Мирнограда, и какая там сейчас ситуация.

Из Покровска нужно срочно эвакуироваться, в городе, постоянно находящемся под обстрелами, как было с Бахмутом в 2022 году, могут оставаться только суицидники и ждуны.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Ангелине Пичик.

"Кто остался в Бахмуте до последнего, когда уже полностью разрушен был город, когда последний участок, который держался, это был "Самолет", кто там остался в этих руинах - ждуны, которые были рады встретить россиян. Итак, здесь вопрос такой, опасный, безусловно, это очень тяжело говорить, люди очень тяжело это воспринимают, но Покровск будут стирать с лица земли, это вопрос времени, когда они достигнут своей цели", – подчеркнул Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что сейчас основной рубеж обороны до Покровска и Мирнограда - это Новогродовка и Гродовка, если россиянам удастся пройти этот рубеж, то можно говорить, что после этого в течение недели-несколько недель начнутся бои за Мирноград и Покровск.

"То есть все зависит от Гродовки и Новогродовки, и цель – Покровск – это серьезный логистический узел. Кроме всего прочего, это логистическая артерия на Константиновку, на Часов Яр, трасса 0504 на Торецк, кстати, тоже. Итак, цель у россиян именно захватить это важный логистический узел", – добавил Александр Коваленко.

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