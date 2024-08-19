На карте можно наблюдать, что действия сил обороны происходят не только на запад от Суджи, но и на юго-восток, где украинские войска продвинулись в населённый пункт Борки. Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал текущую ситуацию в Курской области.

"Продвижение в направлении Борки представляет собой стратегическое движение к Волчанску, что позволяет отделить часть Белгородской области от России. Это движение происходит вдоль линии границы и является оптимальным для достижения поставленных целей. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от наличия у украинских сил достаточных ресурсов для продолжения операции и от решения российских командиров" - сообщил Свитан.

Если россияне примут решение остановить наступление, выведут резервные силы и начнут укреплять направление к своим границам, это может повлиять на дальнейшие действия украинской армии. На данный момент российское командование придаёт большее значение Покровску, чем другим участкам.

Очевидно, что потеря Покровска может означать оперативно-тактический прорыв, который может дать противнику возможность развернуть новые операции в тылу наших войск. Они уже подходят к городу и пытаются захватить его с большой скоростью, чтобы перекрыть поставки Угледару, Курахову, Карловке и другим населенным пунктам, ранее поделился Свитан.

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