Оккупантам придется пожертвовать какой-то из локаций на войне против Украины, чтобы усилить Курскую, а теперь еще и Белгородскую области.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Ангелине Пычик.

"Они могут из группы войск "Запад" взять, например, Купянское направление, часть группы войск "Центр" - Лиманское направление, частично, я думаю, группа войск "Юг" тоже пойдет. Торецко-Покровское направление трогать не будут, это для них приоритет, они не будут оттуда забирать ресурсы. Ну и, конечно, группа войск "Днепр" - левобережная Херсонщина, Запорожская область, она количественно одна из самых больших, там более 120 тысяч личного состава, есть что забирать", - отметил Александр Коваленко.

То есть, по словам эксперта, оккупанты будут стараться не критически влиять на ситуацию по линии боестолкновения, не забирая одновременно большое количество ресурса, а с каждого участка понемногу, но они не смогут это долго реализовывать, и так или иначе какой-то из участков им предстоит серьезно ослабить, потому что взять еще, например, 30 тысяч личного состава только для стабилизации линии боестолкновения незаметно невозможно.

"Какой-то из участков, какая-то из локаций, какое-то из направлений все равно будет проседать, оно все равно пострадает из-за нехватки ресурса", – добавил Александр Коваленко.

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