Военный эксперт рассказал, какая у российских оккупационных войск сейчас ситуация с накоплением ракет разных типов.

У россиян есть накопление ракет Х-101/555, а также "Калибров", а вот баллистические ракеты 9М723 "Искандер" они используют как расходник.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Ангелине Пичик.

"Они постоянно их используют по одной-две ракеты в сутки. Особенно сейчас им их начинает уже не хватать, не хватает, и они переходят даже на KN-23 северокорейские", – заявил Александр Коваленко.

Отметим, северокорейские ракеты KN-23 россияне снова начали применять в конце июля, а до этого последний случай их применения был зафиксирован в конце февраля 2024 года, то есть пауза длилась 5 месяцев.

Военный эксперт объяснил, что российский ВПК не может сейчас полностью обеспечить россию тем количеством баллистики, которое им нужно для нанесения регулярных ударов, поэтому они переходят также и на северокорейские ракеты.

"То есть эти применения – это не массированные удары, это единичные ограниченные удары, а вот если говорить 40-50-70 ракет – вот это массированный ракетный удар, то есть это немного разные вещи. Я скажу так, это прозвучит, пожалуй, немного жестко, но это будничность войны применение 9М723, почти каждый день они применяются", – добавил Александр Коваленко.

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