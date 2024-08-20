Недавно сообщалось об ударе по месту дислокации ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму.

Этот удар является элементом системной работы ВСУ и свидетельствует о том, что мы уже ориентированы на нанесение ударов по комплексам малого радиуса действия. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Ангелине Пичик.

"На территории временно оккупированного полуострова Крым многоэшелонированной ПВО уже не существует, она была уничтожена по состоянию на сегодняшний день, полноценного малого, среднего и большого радиуса действия эшелонов, полностью закрывающих воздушное пространство Крыма нет, оно отсутствует. И сейчас, после того, как был проведен процесс выбивания большого радиуса действия эшелона, то есть это комплексы С-400, С-300, РЛС к ним, начался и процесс, как мы видим, постепенного пошагового выбивания и других эшелонов", – заявил Александр Коваленко.

По мнению эксперта, скоро мы также увидим сообщения о нанесении ударов по местам расположения ЗРК "Бук", "Тор-М2" и т.п., то есть постепенно начинаем уничтожать именно этого типа технику, чтобы воздушное пространство над Крымом превратилось в одно большое белое пятно, над которым можно было бы спокойно оперировать разным средством поражения.

"То есть я не говорю сейчас, что там будут летать F-16 и наносить удары по российским объектам, нет, я не об этом, я о другом, я о применении более широкой компоненты средств поражения, потому что преимущественно с апреля наносились удары по Крыму баллистическими ракетами ATACMS, которые очень трудно перехватить, а с другой стороны есть ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, в перспективе это может быть AGM-158 JASSM и другие. Итак, именно для того, чтобы они более эффективно работали, нужно полностью подчистить малый и средний эшелоны средств противовоздушной обороны", – добавил Александр Коваленко

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