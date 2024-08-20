Военный эксперт рассказал, когда ждать новую массированную ракетную атаку по Украине, а также когда закончится наступательная кампания рф на фронте.

Пока что у россии есть стратегический потенциал для большого ракетного залпа, и, вероятно, атака будет смешанной, с применением крылатых и баллистических ракет, а также шахедов.

Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире канала "Мы – Украина".

"Противник помешан на символизме, у нас приближается День Флага и День Независимости, возможно, большой ракетный залп будет. Правда, я не думаю, что они повторят свой собственный рекорд декабря прошлого года, когда они одномоментно запустили 122 ракеты. Если выйдут на показатели 130, это для них будет невероятный успех, но мы научились с этим бороться", – заявил Петр Черник.

Кроме того, эксперт напомнил, что F-16 – это летающий зенитно-ракетный комплекс, именно так он задумывался американцами в 70-х годах, поэтому наши самолеты также могут внести свои коррективы в планы оккупантов.

Также Петр Черник рассказал, когда следует ожидать окончания наступательной кампании рф. По словам эксперта, человеческих резервов у оккупантов еще очень много, до 3 млн человек, но сейчас для наступления решающим фактором будет сухой цикл погоды.

"Сухой цикл погоды - это удобные условия для наступления, а когда все раскиснет, по-настоящему раскрыт от дождя, то это точно все притихнет. Нам нужно выдержать еще каких-то два месяца, не больше", - добавил Петр Черник.

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