Военный эксперт рассказал, почему для оккупантов настолько важно прорваться к Покровску и Мирнограду, и какие населенные пункты окажутся под угрозой следующими.

Российские оккупанты понимают, что пока не смогут выйти на границы Донецкой и Луганской областей, и поставили целью этой летней наступательной кампании дойти до Покровска и Мирнограда.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Елене Кирик.

"Они тоже задачи корректируют, они понимают, что до границы Донецкой области они точно не дойдут, это им надо проломить Торецк, проломить Часов Яр, выдавить нас из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска – это есть вещи вот нереальные, на данный момент нереально, потому дойти до границ Донецкой области им нереально", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас оккупанты пытаются подойти к Покровску и к Мирнограду, и эта связка для них настолько важна, потому что это один из центров питания наших войск Угледарского гарнизона, Кураховского гарнизона, Карловского гарнизона – по Югу, а по северу – это Доброполье, Дружковка, Славянск, Краматорск, Часов Яр и Константиновка.

"То есть они пытаются именно к этому центру перераспределения и тыловому центру обеспечения нашего подойти хотя бы на дальность выстрела армейской арты для того, чтобы как-то перекрыть логистическую цепочку – вот эта задача у них сейчас стоит", – добавил Роман Свитан.

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