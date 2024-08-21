Военный эксперт объяснил, как подрыв трех мостов через реку Сейм в Курской области повлияет на ситуацию в этом регионе.

В стратегическом контексте уничтожение мостов через Сейм дает украинским военным фактически контроль над Глушковским районом Курской области, а российские войска оказываются в изоляции.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"Так или иначе, но он также станет зоной контроля, поскольку река Сейм как естественная преграда защищает эту территорию от каких-то неожиданных ударов с Севера российскими войсками, а оставшиеся на южном берегу Сейма российские войска не имеют логистики непосредственно на том уровне, которая им необходима для обеспечения полного материально-технического обеспечения", – заявил Александр Коваленко.

К тому же, по словам военного эксперта, у россиян возникает серьезная проблема с эвакуацией, то есть, если даже они будут убегать, то им просто уже некуда.

"Возможно было бы, если бы отсутствовали эти мосты, бежать через Коренево, но в районе Коренево также логистика перерезана, и там присутствие Сил обороны Украины. Поэтому они находятся – это нельзя пока назвать ни окружением, ни чем-то другим – но изоляция. Вот формат изоляции – это как раз тот формат, в котором оказались российские войска в Глушковском районе”, – добавил Александр Коваленко.

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