Военный эксперт рассказал, какие ракеты для истребителей F-16 может получить Украина, а также почему сейчас нам не позволяют использовать ATACMS по территории рф.

В США обсуждают возможность поставки Украине ракет AGM-158 JASSM для F-16 и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что мы их точно получим.

"Зачем тогда F-16, если не будет этих ракет. Так же, как и получим потом AIM-120, также зачем F-16, если нет этих ракет.

Что касается расстояния и характеристик, то тут сразу скажу: мы не получим модификацию с глубиной ударов более чем на 300 км, это международная практика ограничения экспортных поставок ракетного оружия на отметке 300 км Поэтому ракета может иметь модификацию 500 км, 700, 100500 – нет никакой разницы, Украина получает только на 300", – заявил Коваленко в эфире «Прямого».

Кроме того, ранее сообщалось, что Вашингтон не хочет давать Украине разрешение использовать предоставленное нам дальнобойное оружие по Курской области, но не из-за риска эскалации, а из-за ограниченных запасов ракет ATACMS, которые лучше использовать для ударов по оккупированному Крыму.

"Мне нравится, что они сейчас пытаются оправдать такое решение именно ограниченностью ресурса, а не тем, что может возникнуть какая-нибудь эскалация, они перестали использовать это слово эскалация, потому что они уже увидели, что Курская область, красная линия, казалось бы, какая-то там самая последняя, а эскалация какая?", – добавил Александр Коваленко.

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