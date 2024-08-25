Военный эксперт рассказал, как изменится ситуация с поставками россии северокорейских ракет, боеприпасов и техники на фоне боев в Курской области.

Страна-союзница путина Северная Корея ранее осудила операцию Украины в Курской области, назвав ее "актом террора", и возмутилась, что США передали Украине "астрономическое" количество летального оружия.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого" рассказал, что это заявление КНДР никак не повлияет на поставку россии северокорейских ракет, очередная партия в любом случае была бы отправлена, а вот с техникой – другой вопрос.

"Запросы не прекращаются, только вот какая это будет партия, потому что военно-промышленный комплекс, а также арсеналы и склады самой Северной Кореи они не резиновые, они не бесконечны, и они даже меньше, чем были до начала полномасштабного вторжения в Украину еще склады со времен Советского Союза самой российской федерации, поэтому у них этот ресурс все же ограничен", - заявил Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, сейчас важнее другой вопрос – ответит ли Северная Корея на запрос россии по поставкам техники.

"Потому что россия также делала запрос и на технику: танки, артиллерию, боевые бронированные машины, другую номенклатуру. С боеприпасами уже понятно, что Северная Корея сколько сможет, столько будет помогать, а вот с техникой пока вопрос еще не решен", – добавил Александр Коваленко.

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