Военный эксперт объяснил, что сейчас происходит с российской боевой авиацией, и как это влияет на ракетные обстрелы территории Украины.

На примере бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко раскрыл одну из самых больших проблем оккупантов.

Ту-95МС – это основной носитель ракет Х-101/555, по своим характеристикам он имеет возможность нести до восьми таких ракет, но сейчас, когда они совершают пуски, то запускают максимум четыре ракеты, обычно 2-4.

"Иногда даже они поднимают 10 самолетов и запускают с каждого по одной-две ракеты, то есть здесь не о восьми уже. Почему так? Потому что этот самолет уже давно отработал свой ресурс, и здесь речь идет не о ресурсе двигателя, который постоянно обслуживается, ремонтируется, там заменяются какие-то элементы, это ресурс о планере, который имеет ограничения по нагрузке", – рассказал Александр Коваленко в интервью Ангелине Пичик.

По словам эксперта, та же ситуация с Ту-22М3, который является основным самолетом носителем ракет Х-22/32, который может нести одновременно три ракеты.

"И вопрос – когда вы видели в последний раз, чтобы с одного Ту-22М3 запускалось три ракеты Х-22 или Х-32 – ни одного. Обычно они запускают одну ракету, то есть поднимают этот самолет ради того, чтобы запустить одну ракету, потому что у него также весь ресурс истощен, начиная с двигателя и заканчивая планером все истощено в этих самолетах", - добавил Александр Коваленко.

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