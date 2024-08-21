Три стационарных моста через реку Сейм на Курщине уже разрушены, понтонные переправы, которые быстро возводят оккупанты, также уничтожаются, и, по данным аналитиков, в регионе сложились условия для котла, в котором может оказаться до 3000 российских военнослужащих.
Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов в интервью Елене Кирик.
"В районе Теткино мы уже контролируем определенную часть территории Курской области, и фактически мы вдоль реки с двух сторон начинаем постепенно выдавливать российские войска с этой территории", – заявил Олег Жданов.
По словам эксперта, с понтонными переправами бороться уже гораздо легче, там достаточно тех же HIMARS, они достают до всех переправ. И сейчас наша задача – создать условия прекращения логистического обеспечения российских военных, которые находятся на этой территории.
"Ну и продвигаться навстречу друг другу со стороны Теткино и со стороны Коренево, точнее не Коренево, здесь у нас Новенькое, Журавка, вот эти населенные пункты, на этом рубеже. И фактически мы либо выжмем полностью российские войска с этой территории, либо они сдадутся в плен, когда у них начнут заканчиваться патроны и продовольствие", – добавил Олег Жданов.
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