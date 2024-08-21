Военный эксперт рассказал, как ВСУ уже формируют котел для российских оккупационных войск на территории Курской области.

Три стационарных моста через реку Сейм на Курщине уже разрушены, понтонные переправы, которые быстро возводят оккупанты, также уничтожаются, и, по данным аналитиков, в регионе сложились условия для котла, в котором может оказаться до 3000 российских военнослужащих.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов в интервью Елене Кирик.

"В районе Теткино мы уже контролируем определенную часть территории Курской области, и фактически мы вдоль реки с двух сторон начинаем постепенно выдавливать российские войска с этой территории", – заявил Олег Жданов.

По словам эксперта, с понтонными переправами бороться уже гораздо легче, там достаточно тех же HIMARS, они достают до всех переправ. И сейчас наша задача – создать условия прекращения логистического обеспечения российских военных, которые находятся на этой территории.

"Ну и продвигаться навстречу друг другу со стороны Теткино и со стороны Коренево, точнее не Коренево, здесь у нас Новенькое, Журавка, вот эти населенные пункты, на этом рубеже. И фактически мы либо выжмем полностью российские войска с этой территории, либо они сдадутся в плен, когда у них начнут заканчиваться патроны и продовольствие", – добавил Олег Жданов.

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