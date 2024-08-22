Военный эксперт объяснил, что сейчас происходит на Харьковщине, где оккупанты усилили воздушную разведку и подготовились к штурмовым действиям.

В Волчанске российские оккупационные войска хотят сомкнуться с агрегатным заводом, где до сих пор существует анклав, и ВСУ не смогли его полностью оцепить, но держат под огневым контролем.

Об этом полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью Елене Кирик.

"Скажем так, тот анклав в огневом мешке, но не полностью оцеплен нашими войсками. Они пытаются к нему прорваться, а также форсировать реку Волчанку в самом Волчанске", – объяснил Олег Жданов.

По словам военного эксперта, переход через реку даст оккупантам возможность идти дальше в направлении Купянска, и вообще Волчанский плацдарм создавался именно для того, чтобы пойти на Юг, Юго-Запад для того, чтобы зажать наши войска в районе Купянска и отрезать часть территории.

"Там довольно значительная такая полоса нашей территории вдоль границы может быть под угрозой, но насколько там ситуацию мы наблюдаем, у нас с обороной в принципе все хорошо там, мы держим позиции, там у нас более или менее достаточно боеприпасов, и фактически даже там увеличение штурмов до 10 в сутки не дает противнику результата в плане продвижения или выполнения тех планов, которые они там строят", – добавил Олег Жданов.

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