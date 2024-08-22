Военный эксперт объяснил, какая ситуация сейчас на границе с Беларусью, а также чего можно ожидать от Александра Лукашенко.

Вероятно, путин требует от Лукашенко вступления в войну на стороне рф: либо самостоятельно начать боевые действия на границе с Украиной, либо дать подразделения и технику для российских войск в Курской области.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в интервью Елене Кирик.

"Путин в предыдущие два года выгреб из Беларуси все, что можно, боеприпасы он забрал с хранения, технику и вооружение россия там выбрала все, что можно было выбрать, белорусы что-то там им ремонтировали, помогали на своих производственных мощностях, а сейчас встал вопрос передачи с боевоего склада", – заявил Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что белорусская армия не столь велика, всего 45 тысяч военнослужащих, и Лукашенко сам намекает, что ему нечем воевать.

Олег Жданов пояснил, что, по данным нашей разведки, со стороны Беларуси нет формирования ударных группировок, нет выдвижения частей и подразделений из пунктов постоянной дислокации в пограничную полосу, а вот западные СМИ немного манипулируют, сообщая, что Беларусь развернула на границе авиацию и войска ПВО – на самом деле они развернуты уже давно.

"Помните, путин в 2023 году передал Беларуси сначала полк С-400, и он развернут стоит на позициях, и около полугода назад закончили передачу дивизиона "Искандер", там не полная бригада этих комплексов баллистических ракет "Искандер", чем гордился там Лукашенко. Тактического ядерного оружия у него нет, а если оно и есть на территории Беларуси, то оно принадлежит российской федерации, и Лукашенко туда даже не пустят на него посмотреть", – добавил Олег Жданов.

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