Военнослужащий рассказал, как бои в Курской области уже повлияли на ситуацию на фронтах на территории Украины, а также чего ждать украинцам дальше.

Украина благодаря операции на Курщине уже смогла обезопасить линию государственной границы, пополнить обменный фонд и снизить количество обстрелов Сумской области.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в интервью Анастасии Федор.

"Плюс дополнительно противник так или иначе вынужден по другим направлениям забирать определенные специально подготовленные группы: это БПЛАшники, снайперы и так далее. Плюс тот резерв подготовленной живой силы, а также технической компоненты, который готовился к усилению Донецкого направления, к усилению наступления на Купянск, в частности, в Харьковской области, противник вынужден задействовать для преодоления той ситуации, которая сложилась в Курской области", – заявил Юрий Федоренко.

Военный подчеркнул, что это очень хорошо, потому что противник получает меньше резервов, чем должен был бы получить для продолжения активных ударно-штурмовых действий.

"На текущий момент это еще не повлияло очень существенно на линию боевого столкновения, противник имеет возможности штурмовать высокоинтенсивно, но в этом есть определенный предел, и Курская область существенно ускорила время, за которое противник потеряет ударно-штурмовой потенциал. Поэтому, если говорить, влияет ли это непосредственно уже сейчас, что можно увидеть и почувствовать – нет, но повлияет ли это в ближайшем будущем – да, и эти меры были принципиально важны и необходимы”, – добавил Юрий Федоренко.

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