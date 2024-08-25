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Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в интервью Анастасии Федор на примере Харьковщины объяснил, как менялась тактика оккупантов.

По словам военного, в начале перехода линии государственной границы противник очень активно применял легкобронированную и бронированную технику, но Силы обороны Украины, в частности те подразделения, которые были переброшены с другх направлений, в частности из-под Бахмута, очень хорошо научились жечь эту технику в движении, поэтому противник в течение месяца отказался от применения такой техники и перешел на высокоманевренные авто, багги, мотоциклы.

Юрий Федоренко отметил, что и вторую тактику оккупантов наши подразделения хорошо знали, поэтому противник был вынужден перейти к третьему этапу, который также уже применял во время боев на Бахмутском направлении.

"Противник перешел к тактике пешего накопления. Что подразумевается: это интервал дистанции 100-200-300 м, когда они вяло в течение дня перебегают от куста к кусту и пытаются накопиться именно таким образом на линии боестолкновения передней, сгруппироваться и затем начинать ударно- штурмовые действия. Но эта тактика также достаточно известна, поэтому противник успеха желаемого не получил", – пояснил военный.

"Противник продолжает оставаться активным, но снова вернулся преимущественно к тактике живой силы единичных пехотинцев, которые накапливаются, затем пытаются штурмовать. В это время может показаться, что одиночные пехотинцы гуляют и вроде бы все спокойно – это не так, друзья, у противника работают системы реактивного огня по нашим передовым позициям, работает авиация, работают вражеские беспилотники и другие огневые средства очень интенсивные, в том числе и танчики с закрытых огневых позиций", – добавил Юрий Федоренко.

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