Новая тактика позволяет наносить удары в неожиданных местах, что приводит противника в замешательство, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Дело в том, что Александр Сырский использует новую тактику для дезориентации российских войск, заставляя их постоянно маневрировать, перебрасывая силы с одного направления на другое.

"Украина ранее оказалась в сложной ситуации, но сумела найти выход и теперь сама создаёт подобные тупиковые ситуации для россиян. Примером такой тактики является Курская операция. Если российские войска не усилят свои позиции в Курске, ВСУ продолжат расширяться в этом регионе; если же силы будут переброшены, это ослабит позиции России на Донбассе" - делится Свитан.

Таким образом, любая реакция россиян будет им во вред: и замалчивание проблем, и их признание вызовут недовольство среди населения.

Армия рф будет продолжать пытаться достичь наших энергетических установок, поэтому нам нужно их защищать, используя разные уровни защиты.Основной уровень – это создание серьезной сети генерации, отделенной от основных поставок, то есть рассредоточение генерации.

"Однако до сих пор этим никто серьезно не занимается. Украинское общество может попасть в ловушку, ожидая скорейшего окончания войны. Уже был схожий случай, когда нас отправляли, хотя ситуация была очень опасной", - ранее сообщил эксперт.

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