После прорыва на Очеретино противник сконцентрировал здесь основные силы, перебрасывая технику и личный состав.

Украинские военные продолжают наносить ощутимые контрудары в Луганской и Харьковской областях. Однако, несмотря на значительные потери, оккупанты по-прежнему сосредоточены на удержании Донецкой области, которая остается для них стратегическим приоритетом. Как рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, Кремль явно стремится захватить административные границы региона до наступления зимы, несмотря на отсутствие официальных заявлений на этот счет.

Особенно напряженной остается ситуация на донецком фронте, где украинская армия успешно сдерживает атаки на Часов Яр и Торецк. Хотя российские войска продолжают использовать тактику авиационных ударов и атак малыми группами, серьезного прорыва им добиться не удается. Особенно сложной остается ситуация в районе Торецка, где враг рассчитывает выйти к Константиновке, но шансы на успех этих попыток оцениваются как крайне низкие, сообщает Сазонов.

Самым горячим направлением на данный момент является Покровск. После прорыва на Очеретино противник сконцентрировал здесь основные силы, перебрасывая технику и личный состав из других регионов. Несмотря на ежедневные попытки наступления, продвижение российской армии в этом районе дается им слишком высокой ценой.

По словам эксперта, в то время как ранее оккупанты могли позволить себе вести наступательные действия сразу на нескольких направлениях, сейчас ресурсы иссякают, и они вынуждены сосредоточиться лишь на трех ключевых точках.

Хотя атаки на Часов Яр и Торецк будут продолжаться, реальные шансы на прорыв украинской обороны минимальны. В условиях истощения ресурсов и жесткой обороны со стороны украинских военных, оккупантам вряд ли удастся достигнуть своих целей в этом регионе.

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