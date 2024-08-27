Покровск - это довольно значительный логистический центр украинских сил обороны, который позволяет обеспечивать оборону в районе Курахово, то есть Марьинское направление, и направление на Константиновку.

Очевидно, взять под контроль коммуникации и захватить очень важный логистический узел для противника будет важной оперативной задачей и достижением. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Евгению Киселеву.

"Мало того, нужно понимать, что Покровск - это, в общем-то, ворота уже в Днепропетровскую область, то есть для противника открывается уже возможность, во-первых, рассечения украинской группировки, то есть выгибание украинской группировки, которое будет требовать от нас большего напряжения сил и ресурсов, и создание угрозы не только для Днепропетровской области, но и для той части Донецкой области, которую удерживают украинские войска", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, самыми важными населенными пунктами там являются Курахово и Угледар, где в последнее время противник несколько активизировался.

"Я, конечно, далёк от мысли, что фронт обвалится именно вот этим летом, и в принципе произойдёт нечто экстраординарное, но потеря этих двух пунктов серьёзно осложняет оперативную ситуацию для украинских сил обороны", – добавил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.