Военнослужащий ВСУ рассказал о ситуации на Покровском направлении, и чем она отличается от штурмов оккупантами Авдеевки и Бахмута.

У российских оккупантов не хватит ресурсов для масштабного штурма Покровска и Мирнограда.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Анастасии Федор.

"Лично мое мнение: штурма Покровска не будет, то есть он будет, но не такой, как был штурм Часового Яра, как был штурм Авдеевки, Бахмута, что любой ценой взять город - нет. У россиян, во-первых, нет на это ресурсов, уже нет таких ресурсов. Помним, сколько они брали Авдеевку, сколько они брали Бахмут, сколько положили людей, сколько потратили туда оружия, снарядов, ракет, техники", – заявил Кирилл Сазонов.

Военный отметил, что агломерация Покровск-Мирноград достаточно большая, там много промзон, много частной застройки, и это будет очень тяжело для оккупантов. Кроме того, эти населенные пункты не имеют такого стратегического значения, как, например, имел Часов Яр.

"Кстати, Часов Яр гораздо меньше Покровска - сколько они его штурмуют? Нашу 41 бригаду туда перебросили в марте и говорили нам, что неделю-две, фотографируйтесь быстро в Часовом Яру, вы его теряете. Вот сейчас уже будет осень, а так мы его и не потеряли, они залезли туда и увязли в небольшом городе. Также гораздо больший город, такой как Покровск или Мирноград, не по силам им", – добавил Кирилл Сазонов.

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