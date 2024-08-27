Военнослужащий ВСУ рассказал, как успехи Третьей штурмовой бригады в Харьковской области повлияют на ситуацию на других направлениях.

Ранее появилась официальная информация о том, что Третья штурмовая бригада наступает в Харьковской области. Штурмовые действия украинских защитников отвели удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Ураинский политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Анастасии Федор рассказал, что Третья штурмовая совершила молниеносную и дерзкую операцию, наступая в условиях численного превосходства врага.

"С точки зрения военной науки, это невозможно дать результат в таком вот раскладе, но Третья штурмовая – у них и военная подготовка очень хорошая, командиры все боевые, и они доказали, что на самом деле их привыкли считать "пожарной" бригадой, бросают туда, где враг прорывает фронт, где очень тяжело, как они показали, они в наступлении очень хорошо работают", – заявил Кирилл Сазонов.

Военный отметил, что фактически Третья штурмовая спасла Макеевку, и теперь враг будет вынужден туда кого-то перебрасывать сейчас.

"Потому что иначе это катастрофа. А откуда перебрасывать? Кого-то не хватает им на Курщине, ослаблять давление на Торецк или давление на Нью-Йорк, или давление тем более на Покровск они не могут себе позволить, то есть они сейчас будут пожарно искать какие-то резервы, чтобы остановить Третью штурмовую, и ослабят свое давление на других направлениях, и, конечно, Вооруженные силы Украины используют этот момент", – добавил Кирилл Сазонов.

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