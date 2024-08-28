Военный эксперт рассказал, как продвигается наступление российских оккупантов на Покровском направлении, и чего следует ожидать украинцам до конца 2024 года.

На Покровском направлении за год российские оккупационные войска смогли продвинуться всего на 35 км, и выйти в плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье у них 100% не получится.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

По словам военного эксперта, при рассмотрении Покровской операции российских окупантов нужно также обязательно учитывать фактор Гродовки и Новогродовки.

"Гродовка и Новогродовка - это не просто какие-то маленькие населенные пункты, а они имеют довольно интересное также рельефно-ландшафтное размещение, которое может позволить или затормозить, или вообще остановить продвижение российских оккупантов на пути к Покровску. Это река Журавка, это каскады водоемов, а также это искусственные препятствия в виде железной дороги, терриконов, которые являются искусственными высотами, и многое другое", – пояснил Александр Коваленко.

Кроме того, военный эксперт отметил, что на правом фланге расположен достаточно большой город Селидово, который может обеспечить удар с фланга.

"Поэтому россияне либо будут ломать лоб, пытаясь прорваться на Покровск в лобовую, либо им предстоит заниматься флангами, а если они начнут заниматься флангами, то до конца 2024 года им точно Покровскую операцию не завершить", – добавил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.