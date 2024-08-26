Пока рано говорить о больших контрнаступательных операциях ВСУ, но системность контратак у нас наблюдается уже некоторое время, особенно если мы говорим о Лимано-Купянской оси.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"Мы примерно несколько месяцев назад говорили о продвижении наших подразделений в районе населенного пункта Терны, мы говорили о продвижении в Серебрянском лесничестве, и все это достаточно длительный процесс формирования соответствующих условий. То есть, чтобы прорвать, чтобы продвинуться, нужно сформировать условия, и в таких особых локациях это делается продолжительное время", – объяснил Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что как только российские войска начнут ослаблять свое присутствие на временно оккупированных территориях Украины, безусловно, мы увидим системность контратак, это будет происходить не раз в неделю, а каждый день.

"И если это будет увеличиваться до какого-то количественного предела в сутки, это будет давать свой результат. Поэтому да, безусловно, весь этот процесс накопительный. Так же, как только началась Курская операция, меня очень быстро начали спрашивать, будут ли они оттягивать, и перейдем ли мы в контрнаступление по своей территории за счет этой Курской операции - нет, это невозможно сделать сразу, это накопительный эффект, который будет уже отображаться через несколько недель на линии боестолкновения на нашем театре боевых действий", - добавил Александр Коваленко.

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