Пока рано говорить о больших контрнаступательных операциях ВСУ, но системность контратак у нас наблюдается уже некоторое время, особенно если мы говорим о Лимано-Купянской оси.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"Мы примерно несколько месяцев назад говорили о продвижении наших подразделений в районе населенного пункта Терны, мы говорили о продвижении в Серебрянском лесничестве, и все это достаточно длительный процесс формирования соответствующих условий. То есть, чтобы прорвать, чтобы продвинуться, нужно сформировать условия, и в таких особых локациях это делается продолжительное время", – объяснил Александр Коваленко.

фронт, война

Эксперт подчеркнул, что как только российские войска начнут ослаблять свое присутствие на временно оккупированных территориях Украины, безусловно, мы увидим системность контратак, это будет происходить не раз в неделю, а каждый день.

"И если это будет увеличиваться до какого-то количественного предела в сутки, это будет давать свой результат. Поэтому да, безусловно, весь этот процесс накопительный. Так же, как только началась Курская операция, меня очень быстро начали спрашивать, будут ли они оттягивать, и перейдем ли мы в контрнаступление по своей территории за счет этой Курской операции - нет, это невозможно сделать сразу, это накопительный эффект, который будет уже отображаться через несколько недель на линии боестолкновения на нашем театре боевых действий", - добавил Александр Коваленко.

война, фронт, техника

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