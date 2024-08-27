Военный эксперт рассказал, сколько еще может продолжаться операция ВСУ в Курской области, и чего следует ожидать до конца 2024 года.

В Курской области рф Силы обороны Украины формируют довольно хороший плацдарм, буферную зону в пределах естественных преград, прежде всего рек, основываясь на размещении реки Сейм.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"Помимо всего прочего, учитываются болота, малые реки, водоемы и так далее. На что это все указывает? Это указывает на то, что минимум использования инженерной техники позволяет рельефно-ландшафтную местность Курской области использовать в оборонных целях", – пояснил Александр Коваленко.

То есть, по словам военного эксперта, мы говорим не о краткосрочной операции, а как минимум о среднесрочной. Это указывает на то, что Новый год в Курской области могут встречать именно с украинским президентом и с нашими военными, и у россии не будет возможности в ближайшее время как-то вернуть контроль над этой областью.

"Это серьезный рычаг и элемент влияния на российского диктатора, потому что когда у него 1200 км², и это еще не предел территории, которая может перейти под контроль сил обороны Украины, когда у него есть неконтролируемая территория на суверенной территории российской федерации, это более существенное влияние, чем территория, которую он захватил на территории другой страны", – добавил Александр Коваленко.

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