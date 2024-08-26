Военный эксперт объяснил, что сейчас происходит с наступлением российских оккупационных войск в Донецкой области, и в чем состоит план врага.

Российская армия на сегодняшний день сузила полосу наступления в Донецкой области до двух оперативных направлений.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов в интервью Евгению Киселеву.

"Если раньше там было Краматорское, Торецкое, Покровское и Кураховское они иногда активизировали, пытались там прорвать нашу оборону, то сейчас осталось два оперативных направления – это Торецкое и Покровское. Причём, есть уже сведения что с Краматорского направления, это из-под Часового Яра, часть полков и бригад снимается и перебрасывается на Торецкое или Покровское направление", – заявил Олег Жданов.

То есть, по словам военного эксперта, на Торецком и Покровском направлениях российские оккупационные войска усиливают наступоение, а вот на двух крайних направлениях, Краматорском и Кураховском, они снижают боевую активность.

"Я так понимаю, что российское командование приняло решение всё-таки здесь попытаться реализовать шанс захвата Донецкой области в её административных границах. Видимо, путин оценил, что мы же не собираемся аннексировать эти территории, и рано или поздно Курск вернётся, никуда он не денется, а вот шанс захватить Донбасс у него всего лишь один, и именно поэтому, на мой взгляд, они решили его реализовать", – добавил Олег Жданов.

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