Военный эксперт рассказал, насколько опасна сейчас ситуация на Покровском направлении, и какие два фактора могут сыграть ВСУ на руку.

Ситуацию на Покровском направлении еще нельзя назвать катастрофической, но к ней уже можно применить слова, которые наши военные применяли в Бахмуте – ад на земле.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в интервью Евгению Киселеву.

"У нас были такие тяжёлые времена, вспомните оборону Северодонецка, вспомните Бахмут, вспомните Авдеевку. В Авдеевке ещё тяжелее было, мы там отходили более активными темпами, чем сейчас", – заявил Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что на Покровском направлении есть река Казённый Торец, к которой мы подходим вплотную, за этой рекой гряда господствующих высот, и есть шанс притормозить продвижение российских войск.

"Я не хочу вселять надежду, что мы их там остановим, хотя очень бы хотелось. Но думаю, что мы можем. Смотрите, в Воздвиженке же получилось – та самая река, она там узенькая неполноводная, и за ней сразу правый берег, гряда высот, на этих высотах стоит населённый пункт Воздвиженка, и россияне уже полтора месяца стоят под этой Воздвиженка и ничего не могут сделать", – пояснил Олег Жданов.

Кроме того, по словам военного эксперта, перед Покровском идёт линия обороны, которую начинали оборудовать ещё в 2015 году, а также там довольно мощная промзона, где можно развернуться в плане и обороны и организации ведения боевых действий.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.