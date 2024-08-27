Ситуация на Покровском и Торецком направлениях будет зависеть от наличия резервов, а также от поставок техники и вооружения.

У ВСУ сейчас наблюдается дефицит мин, но вот по артиллерийским снарядам, как ранее сообщал главком Сырский, ситуацию удалось немного выровнять.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в интервью Евгению Киселеву.

"1:3 уже по сравнению с зимой, когда был 1:7, то есть на один наш выстрел они отвечали семью, то теперь они отвечают тремя. Мы, кстати, поменяли концепцию: мы артиллерию теперь стараемся изничтожать не просто попаданием в гаубицу, а попаданием в ствол гаубицы", – отметил Олег Жданов.

Военный эксперт объяснил, что можно попасть в любое место гаубицы – в колесо, в станину, в казенную часть, а можно попасть в ствол гаубицы, и попадание в ствол выводит орудие из строя полностью, потому что артиллерийские стволы не ремонтируется, его нельзя выпрямить, нельзя заварить или заклеить, и он выбрасывается сразу, идёт на переплавку в металлолом.

"Раньше концепция была такая: главное вывести гаубицу из строя, а выведенная из строя гаубица иногда, если ствол целый, то она подлежит ремонту. Мы сейчас поменяли концепцию, поэтому количество артиллерии мы пытаемся максимально уменьшить. Там запасы, правда, у российской федерации большие, но тем не менее даже здесь мы находим пути и способы решения проблем, которые перед нами стоят", – добавил Олег Жданов.

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