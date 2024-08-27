Россия осуществила вторую массированную воздушную атаку на Украину, применив ракеты и дроны. Цели были направлены в Киев, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкую область и другие регионы.

В ночь на 27 августа российские войска запустили несколько видов ракет, включая аэробалистические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101, а также ударные дроны "Shahed". По данным воздушных сил ВСУ, ракеты были запущены из Брянской области и направлены в направлении Киева, южных и западных областей Украины.

Киев подвергся комбинированной атаке ракетами и дронами. В Днепровском и Деснянском районах обломки упали в лесопарковые зоны, повлекшие пожары. Пострадавшие не зафиксированы.

В Киевской области работала ПВО, тревога продолжалась более 8 часов. По словам начальника ОВА Руслана Кравченко, никаких впечатлений жилых или критических объектов нет, пострадавших тоже не было. Пожары, возникшие из-за падения обломков, были ликвидированы.

В Запорожье в результате атаки дронов "Shahed" погибли мужчина и женщина, еще четыре человека получили ранения. В больнице находится 86-летняя женщина с тяжелыми ожогами, а также трое других раненых с травмами разной тяжести. Взрывной волной повреждены частные дома.

В Кривом Роге во время ракетного удара была поражена гостиница "Аврора", что привело к гибели двух человек и травм пяти человек. Спасательные работы продолжаются, судьба двух человек остается неизвестной.

В Хмельницкой области ПВО сбили восемь воздушных целей. Пострадал один человек, а также возникли пожары из-за обломков ракет.

В общей сложности, по словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, украинская ПВО сбила пять крылатых ракет и 60 дронов "Shahed".

Как сообщала Politeka, Атаманова, будут ли продолжаться успешные украинские удары по россии.

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