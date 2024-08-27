Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли пойдет на полномасштабное вторжение в Украину, поскольку это может ослабить его режим и вызвать значительное недовольство внутри страны.



Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что наращивание белорусских войск вдоль украинской границы направлено на отвлечение и растягивание сил ВСУ. Украина предупредила Беларусь из-за этого сосредоточения сил в Гомельской области, призвав отвести войска и пригрозив ответными действиями в случае нарушения государственной границы.

Как заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко 26 августа, украинские войска укрепляют границу с Беларусью в ответ на эти действия. ISW оценивает, что маловероятно, что белорусские войска вторгнутся в Украину, поскольку это создаст для Лукашенко серьезные внутренние вызовы.





В феврале 2025 года в Беларуси запланированы президентские выборы, и Лукашенко, вероятно, стремится сохранить контроль над ситуацией в стране во избежание повторения протестов, как это было в 2020 году.

Обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко также считает, что концентрация белорусских сил у границы под видом учений не представляет угрозы для Украины. Он предполагает, что Путин поручил Лукашенко имитировать "бурную деятельность" у границы, чтобы отвлечь силы обороны Украины.

По словам белорусского оппозиционера Франака Вячорки, в Гомельскую область перебросили несколько вертолетов и до двух тысяч военных. Однако он отмечает, что это не наступательная группа, а скорее демонстрация силы для оттягивания украинских войск.

Кроме того, на границе размещены РСЗО "Полонез" - белорусская оборонная разработка, которая потенциально может представлять угрозу для Украины. Однако таких комплексов немного, и их эффективность в условиях реального боевого конфликта пока не проверена.

В целом аналитики оценивают ситуацию как отвлекающую маневрацию со стороны Беларуси, призванную повлиять на расположение украинских сил.

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