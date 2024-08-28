Город Новогродовку к югу от Покровска захватили россияне.

Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в ФБ.

По ее словам перед городом были фортификации, которые составляют единственный продолжающийся и в Селидово построенный комплекс, но была проблема с личным составом.



Город Новогродовку к югу от Покровска россияне захватили за несколько дней. Перед городом таки были фортификации, составляющие единственный построенный комплекс, продолжающийся и в Селидове. Окопы перед Новогродовкой были пусты. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство (напоминаю, в отношении Содоля до сих пор нет ни одного). Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя "ротация". Планируются еще следующие. Торецк, Покровск – будут еще”, - написала Безуглая.

По ее словам, россияне зашли в Селидово.

Неделю назад я вышла на окраине Селидового в направлении Новогродовки и увидела там фортификации перед городом. В городе ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я вошла в окопы, никто их не охранял, никого у них не было. Я прошла под землёй и вышла в поле. За полем уже были русские. Больше никого не было. Я не взорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны – только одиночные насекомые были единственной жизнью в подготовленных фортификациях вокруг Селидового, к которому россияне стремились десять лет. Любой гражданский мог сделать то же, что и я.

В Новогродовке накануне Курской операции звуки обстрелов непрерывно раздавались в небе, а жители еще ходили по улицам. В городе не было никаких признаков подготовки к обороне и наличия наших военных”, – написала Безугла.

Она сообщила об эвакуации, которая сейчас идет через Покровск.

“Через Покровск выезжают. Идет эвакуация. Люди с пожитками, военные. Военные уезжают через Покровск. Последние несколько недель военные непрерывно уезжают через Покровск”, - написала нардеп.

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