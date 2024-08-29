Военный эксперт рассказал, когда ждать следующей массированной ракетно-дроновой атаки по Украине, и смогут ли российские оккупанты повторить рекорд, который установили 26 августа.

Россия показала еще не максимум своих возможностей, потому что максимум нужно считать по ракетной компоненте, а во время атаки 26 августа оккупанты использовали также рекордное количество "шахедов".

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"Смогут ли они повторить такой удар? Вполне возможно, если так же будут примерно полтора месяца заниматься тем, что будут накапливать боекомплект. Сейчас они могут проводить в ближайшие дни исключительно доразведочные удары, которые будут иметь целью после того, как был разведан результат прошлого удара, добить тот или иной объект, и для этого будет использоваться ограниченный боекомплект, гораздо меньший, чем мы видели 26 августа", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт напомнил, что в рф продолжает активно работать производство ракет. Например, каждые сутки, россияне производят до двух готовых ракет Х-101/555, то есть до 60 таких ракет в месяц.

"С "Калибрами" хуже, там "Калибров" у них примерно одна единица готовой продукции в сутки, но тем не менее они все это делают комбинированно. Поэтому если через полтора месяца они опять же будут планировать сделать массированный удар, они вполне могут повторить именно такие объемы", – добавил Александр Коваленко.

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