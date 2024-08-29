Наступление Сил обороны Украины в Курской области уже начало заметно влиять на ситуацию на фронте – военный эксперт рассказал, на каких направлениях естьулучшения.

Забирая с каждого направления понемногу ресурсов, чтобы не открывать те направления для атак со стороны ВСУ, российские оккупационные войска не смогли бы полноценно создать группировку в Курской области, которая стабилизировала бы линию боевого столкновения и остановила Силы обороны Украины.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"Им нужно больше ресурса, и потому так или иначе они должны были начать забирать все больше и больше человеческого ресурса с других направлений. Сейчас мы уже наблюдаем этот процесс, это уже не небольшое количество, это действительно полноценные подразделения. То есть ослабление линии боеприкосновения некоторых участков действительно будет происходить", – заявил Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, даже сейчас мы уже можем фиксировать уменьшение интенсивности боевых действий по некоторым плацдармам.

"Это не касается Торецко-Покровского направления, оно как было так и остается наиболее интенсивным, это приоритет для российского командования, а вот другие, например, по Лимано-Купьянской оси или на Юге, это район Работинского выступа - да, там уменьшение интенсивности их действий наблюдается", – добавил Александр Коваленко.

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