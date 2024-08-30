Военный эксперт рассказал об опасной ситуации, которая сложилась на Покровском направлении после захвата оккупантами Новогродовки, и теперь может замедлить наступление врага.

Российские оккупационные войска после того, как вышли на рубеж Гродовка-Новогродовка, практически поглотив Новогродовку, свернули в сторону Селидового.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, российские оккупанты, выходя за пределы Новогродовки и продолжая наступление на Покровск, оказались в очень неудобном и опасной для себя положении, потому что имели незащищенный южный фланг, а теперь в очень опасной ситуации могут оказаться подразделения Сил обороны Украины, которые находятся в районе Карловки, Невельского, севера Красногоровки и Звездного.

Александр Коваленко отметил, что необходимость формирования южного фланга может затормозить продвижение оккупантов в направлении Покровска. Также российскому командованию придется для формирования фланга сосредоточить в районе достаточно серьезные ресурсы, которые будут стачиваться, как уже активно стачиваются возле Селидового.

"В целом, необходимость РОВ перераспределять ресурс, при этом без необходимой перегруппировки, даёт временной карт-бланш, по укреплению позиций к Покровску и Мирнограду. Главное правильно воспользоваться этим карт-бланшем, который тоже не бесконечный", – добавил Александр Коваленко.

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