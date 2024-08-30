Эксперт объяснил, какие объекты в Украине сейчас являются основными мишенями для массированных ракетных атак со стороны рф, а также какую месть оккупантам мы готовим.

Российские оккупанты во время массированной ракетно-дроновой атаки 26 августа не изменили своей концепции нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, использования энергетического террора.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"В течение всего этого года, и летом, когда наносили удары, даже одиночные, то они и по энергетике наносили. 8 июля также были энергетические объекты поражены, не только детская больница "Охматдет"", – напомнил Александр Коваленко.

Кроме этого, по словам военного эксперта, для россиян в приоритете также аэродромы и некоторые гражданские другие объекты, в частности логистические, и это практически не отличается от того, что они делали год назад или даже осенью 2022 года.

Военный эксперт отметил, что ответом на массированный удар, о котором говорил Зеленский, будут удары по военным объектам на территории рф, в том числе аэродромам, а также НПЗ.

"Какое-то расширение может быть только за счет расширения глубины уничтожения объекта. То есть сейчас мы можем уже говорить о возможности наших дронов достигать расстояния до 2,5 тыс. км вглубь территории россии, это еще плюс 500 км, следовательно, в этом радиусе появляются новые объекты, по которым еще пока ничего не прилетало. Поэтому вполне возможно это будет не только количественно, но и по качеству более глубокое уничтожение каких-либо объектов", – добавил Александр Коваленко.

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