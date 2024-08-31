В последние дни поступает множество вопросов о ситуации в Часовом Яре. По информации пресс-офицера 24-й бригады, противник контролирует около 40% города. Однако, эти цифры не должны вводить в панику, так как важные стратегические позиции остаются под контролем украинских сил. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в своем Телеграмм-канале.

Город Часов Яр имеет стратегическое значение благодаря своему расположению на доминирующей высоте. Отсюда до Константиновки всего 10 километров, и потеря этого города может иметь серьезные последствия. Но, несмотря на это, за последний месяц противник не смог продвинуться ни на метр в самом городе, делится эксперт.

Каждый день враг пытается пересечь канал и атаковать, но его попытки оказываются безуспешными. За последние сутки было зафиксировано 11 штурмов, и все они закончились для врага неудачно. Линия боевого соприкосновения остается без изменений.

Основные бои сейчас происходят не только в Часовом Яре, но и под Клещеевкой, где противник пытается срезать выступ на фронте. Однако, ситуация остается под контролем, и завтра будет представлена более подробная информация по Донецкому направлению.

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