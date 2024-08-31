Пехотные группы уничтожаются на подходе к позициям ВСУ, а те, кто всё же прорывается, уничтожаются в ходе ближнего боя.

Ситуация на Донбассе остаётся крайне напряжённой, но паника и ожидание катастрофических новостей не оправданы. В последние недели на фоне усиливающегося давления со стороны российских войск, некоторые наблюдатели и комментаторы начали распространять идеи о сдаче Донбасса и Донецкой области. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в своем Телеграмм-канале.

Однако, ситуация на местах демонстрирует, что ВСУ продолжают успешно сдерживать наступление противника. В районе Часов Яра, несмотря на постоянные попытки российских войск продвинуться, значительных изменений не произошло уже более месяца. Противник пытается пробиться небольшими пехотными группами через канал, но безуспешно, делится экспертт.

Тяжелая техника больше не используется в этом направлении, так как для неё это смертельно опасный маршрут. По словам Сазонова, пехотные группы уничтожаются на подходе к позициям ВСУ, а те, кто всё же прорывается, уничтожаются в ходе ближнего боя. Примечательно, что раньше российские войска пытались закрепиться на захваченных рубежах, но теперь они не успевают это сделать.

На Торецком направлении наблюдаются попытки противника штурмовать город и окружающие населённые пункты. Есть продвижение в Пивденном, Пивничном и Зализном, а также угрозы для Нелиповки. Здесь российские войска пытаются срезать украинские позиции, но пока продвигаются крайне медленно, рассказывает эксперт.

Как заметил военнослужащий, российские войска продвигаются буквально по два дома в сутки, но это не приносит значительных результатов, а лишь увеличивает их потери.

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