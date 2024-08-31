Сложная ситуация в Донбассе вызывает вопрос о том, как Украина распоряжается своими ограниченными резервами.

Операция в Курской области не смогла обеспечить Донбассу надлежащую защиту, став лишь унизительной оплеухой для России.

Несмотря на значительный прорыв украинских войск в Курской области, нанесший болезненный удар по России, начальный импульс наступления уже погас, и темпы продвижения россиян на Донбассе выросли. Украинские солдаты выражают опасения, что у Генерального штаба нет четкого плана действий, отмечает The Economist.

"Враг мобилизовался. После первых дней хаотических обстрелов теперь нас атакуют профессиональные артиллеристы, вероятно, из морской пехоты", - рассказывает водитель бронемашины Сергей из 80-й бригады.

Украинская армия продолжает наступление, опираясь на системы РЭБ и густую летнюю зелень, однако темпы продвижения замедляются и формируется новая линия фронта. Россияне теперь возводят укрепления ближе к позициям ВСУ по сравнению с предыдущими сооружениями на подступах к Курской и Курской АЭС. Бойцы ВСУ утверждают, что Курская операция продемонстрировала способность Украины противостоять численному превосходству России. По их мнению, если западные союзники отменят ограничения поставок оружия, это может существенно повлиять на ход боевых действий.

Однако Курская операция не смогла добиться своей основной цели – отвлечь российские силы от наступления на Покровск. The Economist подчеркивает, что украинская оборона возле Покровска кажется неуверенной, а Россия быстро продвигается вдоль главной железной дороги с востока. "Быстрый прогресс России указывает на слабые места в оборонных позициях Украины", - пишет издание.

Среди причин этой ситуации — недостаточность оборонных укреплений и нехватка удерживающих их людей. Один из офицеров инженерных частей Украины считает, что эта проблема связана с управленческими недостатками Генштаба: "Процесс не контролируется и плана просто нет".

Ситуация на Донбассе подвергает сомнению эффективность распределения украинских ресурсов. Боец ВСУ с позывным воюющим на Курской дуге "Боцман" говорит, что Украина готовит новый этап операции. "Это далеко не последняя неожиданность для врага с нашей стороны", - отмечает он.

Источник: The Economist

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история