Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация на Покровском направлении за последние дни, и объяснил, чего ждать украинцам дальше.

Передовые подразделения армии рф пытаются "свернуть оборону" ВСУ юго-восточнее города Селидово, которая мешает им продолжать наступление по направлению на Покровск.

Об этом военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал у себя в Telegram-канале.

Военный эксперт отметил, что, вероятно, командование противника намерено заставить ВСУ отойти на рубеж Украинск - Горняк, то есть вытеснить наши подразделения со всей территории восточнее реки Волчья, на отрезке между Карловкой и Красногоровкой.

По словам эксперта, за последние 3-4 суток темпы продвижения оккупантов на Покровском направлении упали до минимальных, потому что командование противника решило сконцентрировать свои главные усилия не в направлении непосредственно на Покровск, а в сторону Селидово и района восточнее и юго-восточнее него, чтобы обеспечить с юга левый фланг своей ударной группировки на Покровск.

"Иными словами, противник сейчас пытается избавиться от того негативного эффекта, который оказывала на его группировку, нацеленную на Покровск, с юга успешная и упорная оборона ВСУ в районе Карловки. В этой связи, очевидно, стоит отметить, что если давление противника с севера не прекратится, то в ближайшее время, ВСУ таки придется отойти из-под Карловки, Невельского и района севернее Красногоровки", – заявил Константин Машовец.

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