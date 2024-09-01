Российские войска на Донбассе продолжают оказывать давление на украинские позиции, но уже не одновременно на всех направлениях, как это было ранее, а поочередно, концентрируя усилия там, где удается достичь хотя бы небольшого успеха.

В Новогродовке продолжаются ожесточенные бои, где украинские силы обороны стараются сдерживать противника, постепенно замедляя его продвижение, сообщает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Однако, одновременно с этим, российские войска начали двигаться в сторону Украинска и Желанного Первого, пытаясь окружить украинский гарнизон в Карловке. Захват этой позиции может открыть российской армии путь на юг, в направлении Курахово.

"ВСУ стягивает резервы на Покровское направление, стремясь организовать оборону в соответствии с возможностями противника. В данный момент Россия сохраняет значительное преимущество в численности войск, технике и вооружении. Особенно остро чувствуется превосходство российской авиации, которое достигает стопроцентного доминирования в воздухе" - сообщает эксперт.

Жданов подчеркнул, что тактика "выжженной земли", активно применяемая российской армией, стала основным фактором их продвижения. Российская авиация разрушает украинские позиции, заставляя отступать на новые рубежи обороны, при этом у нас пока отсутствуют средства для эффективного противодействия авиационным ударам.

Ранее эксперт заявил, российская армия тщательно подготовила свои силы для предыдущего атаки, что можно рассматривать как "премьерное выступление". В будущем противник может повторять подобные массированные удары столько раз, сколько это будет необходимо по мнению командования.

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