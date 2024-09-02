Военный обозреватель объяснил, как изменилась ситуация на Торецком направлении на фоне заметного продвижения врага на Покровском направлении.

Командованию группировки войск противника "Центр" пришлось выбирать между наступлением на Покровск и Торецк, и очевидно, оно выбрало первый вариант.

Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

По словам эксперта, темпы продвижения передовых подразделений оккупантов как непосредственно по направлению к Северному – Торецку, а также Нью-Йорк – Нелиповка несколько упали, у противника есть определенное продвижение, но ему пока не удается полностью решить даже ближайшие задачи в тактической зоне.

"То есть, очевидно, без привлечения дополнительных сил и средств, командованию 41-й ОВА противника придется в ближайшее время - либо сконцентрироваться на более узких направлениях и участках, либо вообще отказаться от "широкоформатных" наступательных действий и сконцентрироваться на чем-то одном (или, собственно, продолжить высоко затратные бои в самом Торецке, или в конце концов, завершить эту волокиту в районе Нью-Йорка и Нелиповки каким-то более решительным и единодушным действием)", – заявил Константин Машовец.

Военный обозреватель прогнозирует, что в ближайшее время командование противника проведет определенную "межоперационную" перегруппировку сил и средств, и вполне возможно, либо в составе группировки войск "Центр" появится еще один армейский корпус, либо в его зоне ответственности сконцентрируется весь 1-й АК, а не только две его бригады.

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