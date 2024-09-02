Военный эксперт рассказал, какая ситуация сейчас на Харьковщине, а также что задумали российские оккупационные войска на этом направлении.

Экс-спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что рф формирует новую бригаду для поддержки группировки войск "Север", которая действует на Харьковщине.

Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Елене Кирик объяснил, зачем оккупанты это делают, и есть ли угроза обострения ситуации в Харьковской области.

"Это не бригада, которая будет участвовать в боях за Волчанск или за Липцы, это, скорее всего, бригада которая будут участвовать в усилении границы, а там больше сотни километров Харьковско-Белгородской границы. Причём на данный момент там ещё нет линии боевого соприкосновения, только сейчас она формируется нашими бригадами в основном, нашими частями, которые зашли уже на несколько площадок на Белгородщину", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что у нашего главкома, вероятно, есть определённый замысел, и ВСУ ему следуют.

"Все эти процессы уже начались, и россиянам надо будет сейчас тушить ещё и там пожар, потому они пытаются собрать эту бригаду усиления пограничных войск. До сих пор они ещё не приняли решение разворачивать там войсковую операцию, то есть до сих пор путин боится признаться самому себе и российскому народу, что они атакованы, и сейчас идёт уже борьба за контроль над российской территорией", – добавил Роман Свитан.

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