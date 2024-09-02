Российским оккупационным войскам удалось войти в оперативный прорыв, и если смотреть от Донецка в сторону Покровска, то глубина этого прорыва составляет 50 километров.

Сейчас российские оккупанты на Покровском направлении начали расширять фланги, особенно южное направление, и пытаются зайти в тыл нашей Карловской группировки.

А дальше под угрозой может оказаться и Кураховский гарнизон ВСУ, а за ним и Угледарский. Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Елене Кирик.

"Понимая такое тяжелое развитие ситуации, нам придтся тогда отходить практически с юго-запада Донецкой области, терять большую часть Донбасса, причём довольно-таки для нас очень важную в режиме обороны именно этого направления, а тем более нельзя терять ни в коем случае Угледарский гарнизон, так как там после потери вообще может произойти такое обрушение фронта юго-восточного", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что у нас до сир пор есть механизм купирования угрожающей для ВСУ ситуации на Покровском направлении.

"Россияне сами попали в очень тяжелое положение, потому что оперативный прорыв на глубину в 50 км на ширине в 15-20 км – это очень опасно, любой фланговый удар срезает эту группировку, её можно расчленить на несколько оперативных котлов. Они это прекрасно понимают, почему сейчас в принципе они больше начали расширяться на юг, а не на запад в сторону Покровска", – добавил Роман Свитан.

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