Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация в Курской и Белгородской областях рф, куда россияне стягивают свои войска.

В Курской области оккупанты уже нашкребли около 30 тысяч военных, но это по всей длине фронта от реки Сейм и аж до правого фланга нашего плацдарма на Курщине.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в интервью Ангелине Пичик. Эксперт отметил, что оккупанты вынуждены снимать войска с основного фронта, но вообще не трогают Покровское и Торецкое направление.

"Там ни одного подразделения они не трогают, и наоборот там из Часового Яра они еще перебрасывают технику на Покровское направление, из Краматорского на Покровское. А вот из других оперативных направлений из второго эшелона те подразделения, причем даже иногда не в полном составе части, которые были выведенные на переформирование и доукомплектование, они наскребают и понемногу перебрасывают на Курское и Белгородское направление", – пояснил Олег Жданов.

По словам военного эксперта, на Белгородском направлении мы тоже активизировали боевые действия, устроив оккупантам такие же качели, какие они делают нам, когда атакуют поочередно то на одном участке, то на другом, затем на третьем.

"Такие они делают качели в плане выявления слабых мест в нашей обороне. Сегодня мы совершили то же самое. Мы ведем оборонительные действия на обоих плацдармах Харьковской области, но чуть южнее этих плацдармов мы решили попробовать прочность обороны российских войск и начали боевые действия на территории Белгородской области, поэтому россия сегодня уже вынуждена на третий участок фронта перебрасывать свои войска", – добавил Олег Жданов.

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