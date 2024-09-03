Ранее в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что россияне стирают с земли город Суджа Курской области, который сейчас контролируется украинскими военными.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого" рассказал о тактике армии рф.

"Здесь действительно ничего нового, потому что у них что в обороне, что в наступлении действия очень похожи. Чтобы что-то защитить, они сначала это уничтожают, чтобы что-то захватить, они сначала это уничтожают, это касается не только территории Украины, это касается и территории самой российской федерации", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что плюс этой ситуации состоит в том, что все эти десятки КАБов и другие средства поражения наконец падают от россиян не на территорию Украины, а на территорию самой российской федерации.

"Главное, чтобы наши военные, не страдали от этого, чтобы у них были там укрытия, и у них не было от этого каких-то серьезных повреждений и потерь. Но это демонстрация того, как россия воюет, она не умеет воевать современными методами, она воюет средневековыми. Как в Средневековье во времена феодалов воевали, то есть уничтожая все вокруг и только после этого захватывая, или, скажем так, что-то там возвращая в свой состав", – отметил Александр Коваленко.

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