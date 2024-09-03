Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация не только на Торецко-Покровском направлении, но и на Юге Украины и на Угледарском направлении.

Наиболее экстремальной остается ситуация на Торецко-Покровском направлении. Там российские оккупанты пока переориентировали свое движение, сейчас у них небольшое торможение в направлении непосредственно на сам Покровск, которое связано с тем, что они формируют южный фланг.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

"Они начали движение на Юг, конкретно это идет рець о наступлении в направлении на Селидово, это наступление в направлении на Горняк, это от Карловки движение на Юг и до практически самого северного берега реки Лозовая. Для них важно полностью захватить вот этот плацдарм, именно поэтому они активизировались не только традиционно уже на Покровском направлении, но и на Кураховском, это между собой связано", – заявил Александр Коваленко.

По словам военного эксперта, по другим направлениям более-менее стабильная стагнирующая ситуация, особенно на Юге, за исключением района Угледара, где россияне пытаются пробиться через трассу 0532 на Водяное.

"Почему именно на Водяное? Потому что они с выходом на Водяное смогут иметь охват Угледара с северного направления, то есть взять его в такое "полуокружение", хотя нельзя так использовать такой термин, но кроме южного направления еще иметь возможность давить на Угледар с севера", – объяснил Александр Коваленко.

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