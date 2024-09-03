На Покровськом направлении город Селидово стал для российских оккупационных войск гораздо более сложной преградой, чем Очеретино или Новогродовка.

Основное направление, по которому оккупанты пытаются прорваться в Селидово, восточное, но оно имеет ряд природных и искусственных преград, которые, в отличие от Новогродовки, пока используются по максимуму.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

С северного направления, по словам военного эксперта, российские оккупационные войска зашли в зоне шахты "Россия", но дальнейшее продвижение застопорилось водоотстойниками и искусственными высотами.

"При этом заход в сам город строго по северу с трассы Е-50 по улице Леси Украинки, с правого фланга поджимаемой каналом, с левого – терриконом Коротченко. И чтобы зайти в Селидово с севера РОВ необходимо прорваться по прямому коридору протяжённостью 2,5 км, простреливаемому с высоты и огневых точек. Эдакий тир", – заявил Александр Коваленко.

Военный обозреватель отметил, что сейчас давление на Селидове только нарастает, но удержание этого укрепрайона Силам обороны Украины сулит гораздо большую результативность и большее истощение войск оккупантов, чем Очеретино-Новогродовка.

"В настоящее время Селидове начинает выполнять именно ту роль, которую по рубежу Гродовка-Новогродовка не выполнила до недавно многообещающая Новогродовка", – подчеркнул Александр Коваленко.

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