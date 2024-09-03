Часов Яр, стратегически важный городок в Донецкой области, уже более полугода остается эпицентром жестоких боев.

Военный эксперт Павел Нарожный в интервью Radio NV отмечает, что ситуация выглядит очень напряженной: российские войска не могут преодолеть оборону, хотя и продолжают атаки. Если Часов Яр рухнет, это станет серьезным ударом для украинских сил.

Нарожный предупреждает, что захват Часового Яра может открыть дорогу для российского наступления на Славянск и Константиновку.

"Часов Яр является критически важным, и его падение приведет к серьезным изменениям в ситуации на фронте. Константиновка может стать следующей целью врага, и ее защита будет значительно сложнее из-за отсутствия природных укреплений", — отметил эксперт.

Угледар, еще один стратегический город, также имеет критическое значение из-за своего расположения на перекрестке важных дорог. Захват Угледара может создать серьезную угрозу для поставок украинских сил во Часовому Яру, что еще больше усложнит ситуацию.

Несмотря на эти угрозы, украинские силы продолжают удерживать основные города, такие как Покровск и Торецк, что свидетельствует об их устойчивости и способности противостоять российскому давлению. Тем не менее ситуация остается крайне напряженной, и любые изменения на фронте могут иметь серьезные последствия для оборонных усилий Украины.

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